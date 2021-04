Prustende og forurenende tog kan snart være en saga blot

»Lokaltog arbejder i øjeblikket med en strategi for, hvordan vi skal gennemføre en udskiftning af de ældste tog, og IC2-togsættene er blandt de tog, der skal udskiftes. Lokaltogs kommende strategi er baseret på regionernes aftale med regeringen af 10.december 2020 om, at indkøb af togmateriel skal være klimavenligt. Her vurderer Lokaltog, at batteritog skal erstatte blandt andet de 13 dieseldrevne IC2-tog, og med et skift til batteridrevne tog vil du og andre naboer til banen opleve mindre støj, ligesom der heller ikke længere vil være luftforurening fra togene. Den nærmere tidslinje for togindkøbene forventes at være klar inden sommeren 2021, men afhænger dog af regionernes beslutninger i den kommende tid.«