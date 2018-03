Provsten er en af de kendte

»I menighedsrådet var vi alle glade for, at Karin havde søgt stillingen. Hun har tidligere været tillidsrepræsentant for præsterne i provstiet, og hun er vellidt og dygtig, og gjorde et dejligt indtryk under ansættelsesproceduren,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

»Præsterne vil helt sikkert kunne mærke en forskel fra at have en dygtig provst, som har siddet på posten i så mange år, som Niels Arnberg havde, og så til at få en ny provst, som først lige skal finde sine ben i stillingen og som fra start skal på lænere efteruddannelsesforløb. Jeg håber at præsterne vil mærke, at de har fået en provst, som brænder for sin gerning og arbejder for at styrke samarbejdet i provstiet.«