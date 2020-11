Protestaktion: Uddeler alternativ kulturpris

Den Gule Vest, hedder den kulturpris, som lokalhistorier Kurt Sørensen modtager i eftermiddag ved et arrangement i Pakhuset i Nykøbing.

Den alternative kulturpris er indstiftet af arkitekterne Kim Dircknick-Holmfeld og Torben Arendal kalder »en protest og et oprør nedefra«

- Kurt Sørensen er blevet indstillet til prisen i hvert fald fire gange, men er aldrig blevet nomineret, selvom mange har skrevet indstillinger. I år var vi næsten 40 stillere, så jeg tror ikke på, at han nogensinde får Kulturprisen, siger Kim Dirknick-Holmfeld om bevægegrunden for indstiftelsen af Den Gule Vest.

Det er intentionen, at den alternative kulturpris hvert år i ugen inden første søndag i advent skal uddeles til en person eller gruppe, der har gjort en særlig indsats for kulturen og folkeoplysningen i Odsherred, og som ikke kan opnå nominering i Kulturudvalget.

- Overhovedet ikke. For vi synes, at prisen skal gå til Kurt denne gang. Næste gang vil vi optage Kurt i bedømmelseskomiteen og formalisere det noget mere. I år er det først og fremmest en reaktion på, at de (Kulturudvalget« ikke engang har nomineret ham, uddyber Kim Dirknick-Holmfeld.