Prognose: 153 færre elever i folkeskolen om fem år

Odsherred - 11. maj 2018

Over de næste fem år bliver der samlet set 153 færre skolebørn rundt om på folkeskoleafdelingerne i Odsherred. Det viser den fremskrivning, som center for dagtilbud og uddannelse har lavet forud for børne- og uddannelsesudvalgets møde i næste uge. Fagcentret udarbejdet en prognose for, hvordan elevtallene forventer at udvikle sig ved Sydskolen og Nordskolen i den nuværende struktur, men er lavet i forbindelse med de forslag til en ny skolestruktur, som udvalget står foran at skulle træffe en beslutning om.

Ifølge prognosen vil det faldende elevtal være mest markant allerede i 2019/2020, hvor der vil være 57 færre elever i forhold til det skoleår, der begynder efter sommerferien i år.

I skoleåret 2020-2021 vil der være yderligere 35 elever i klasselokalerne, året efter 51 færre elever og når skoleklokkerne ringer ind for skoleåret 2022-2023 yderlige ni færre elever og totalt set altså 153 elever færre i 2022-2023 i forhold til 2018-2019.

Lige nu går 1.185 børn i skole på en af Sydskolens fire afdelinger, mens Nordskolen har 1.013 elever fordelt på fire afdelinger.

Fagcentret understreger i sagsfremstillingen, at prognosen er udtryk for et øjebliksbillede på befolkningstal og den nuværende frekventering, så den skitserede udvikling skal tages med et vist forhold, da mange parametre har indflydelse på den elevtalsmæssige udvikling, blandt andet til- og fraflytninger.

Modeller for fremtidens skolestruktur er også på udvalgets dagsorden i næste uge. Her præsenteres politikerne for konsulentfirmaet Rambølls konklusioner efter otte møder med skolernes brugere og en række fokusgruppeinterviews foretaget i april.

Selve beslutningen om en kommende struktur skal findes inden årets udgang.