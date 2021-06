Anton Pottegård er professor i lægemidler, og ham, der har levet de vaccinedata, der fik AstraZeneca taget ud af det danske vaccinationsprogram, hvilket har vakt opmærksomhed i hele verden, og førte til samtaler med den amerikanske præsidents sundhedsrådgiver. Privatfoto

Professoren fra Odsherred har styr på vaccinerne

Odsherred - 18. juni 2021 kl. 10:50 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

En eftermiddag for nogle måneder siden mødtes nogle af landets klogeste sundhedsfolk til en virtuel snak med direktøren hos Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Usikkerheden omkring særligt Covid-19 vaccinen Astra Zeneca var ved at have bidt sig fast, så der var brug for en fast grund af viden at træffe beslutninger på. Få dage senere, klokken 20, havde professor og forskningsleder i lægemidler, Anton Pottegård, fra SDU, samlet sit hold.

Han er født og opvokset på Lyngen ved vig, hvor hans forældre drev det kendte spise- og koncertsted Pottegården, og selvom han ikke stammer fra en lang akademisk baggrund, så er det ham, som en stor del af myndighedernes viden om Covid-19 vaccinernes bivirkninger stammer fra.

Den aften, der blev kaldt fra Sundhedsstyrelsen blev programmer linet op, ansøgninger sendt afsted, og allerede søndag var forskerne i gang med at lave dataudtræk fra sundhedsdata fra både Danmark og Norge.

Det gjorde det muligt at lave en systematisk opfølgning på 280.000 vaccinerede, og efter det han kalder et »monster kondenseret« forløb, hvor forskning der normalt tager år at nå frem til offentligheden, skulle kunne publiceres på få uger, var forskerne klar med opsigtsvækkende undersøgelse af mulige bivirkninger i relation til Covid-19 vaccinen Vaxzevria fra AstraZeneca.

Forskerne fandt en øget forekomst af blodpropper i venerne i hjernen hos èn ud af 40.000 vaccinerede, og da resultaterne først var afleveret, så røg »bolden« tilbage til Sundhedsstyrelsen, og vaccinen blev taget ud af det officielle vaccinationsprogram.

Anton Pottegård erkender, at det har været en særdeles hektisk periode, og når han skal finde noget at sammenligne med springer sætningerne tilbage til barndommen hos forældrene på det kendte mad- og spillested Pottegården, på Lyngen.

»Hos mine forældre havde de lukket hele vinteren, så hvert forår skulle der gøres klar, og så skulle tages stilling til en masse ting på kort tid. Det var ofte en småstresset periode, men når så først sommersæsonen gik rigtigt i gang, så var det slut med forhandling, så skulle tingene bare køre. Vi har i de sidste par måneder

arbejdet rigtig mange timer i døgnet, men opgaven var klar og ikke til forhandling, og det giver sådan set en form for ro. Sådan er det bare,« siger han.

Efterfølgende har gruppens forskning været livligt diskuteret, og i dag er der indført en fritvalgsordning, som giver folk mulighed for alligevel at kunne vælge AstraZeneca vaccinen, men det generer ikke Anton Pottegård.

»Fritvalgsordningen er politisk, ikke sundhedsfaglig, og dermed er det ikke rigtig mit bord. Jeg kender min besøgstid,« siger han.

Selvom hans kommentarer udspringer af solid videnskab vokset på en stenbund af valide data, så har der været en periode, hvor hvert ord har skulle vejes på en guldvægt, før de slap ud i offentligheden.

»Jeg har ikke tidligere været ude for, at skulle udtale mig om noget så sensitivt som det her. Der har ikke været plads til at der røg en »finke af panden.« Jeg har det egentlig fint nok med, hvis jeg får sagt noget dumt, så længe det bare er mig der grines af men i forhold til vaccinerne er sagen så højspændt, og har betydning for så mange, at der ikke er plads til at være upræcis, og skabe uklarhed, så før jeg skulle udtale mig, har hvert ord været vendt igen og igen, også med kollegaer,« siger han.