Uanset hvor stram økonomien end må være på Nationalmusset, så bliver Solvognen ikke solgt, selvom amerikanske museer i øjeblikket sælger stort ud af deres hovedværker. Foto: Per Christensen

Professor om ide om at sælge Solvognen: »Som at tisse i bukserne«

Odsherred - 14. december 2020 kl. 10:23 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Museer over hele verden har en skrantende økonomi. Corona restriktioner har over hele kloden hevet gæster ud af museerne, og det har fået amerikanske museer til at sælge ud af hovedværkerne, for at redde økonomien.

I Danmark har Statens Museum for Kunst udskudt renoveringer og indført både udgifts- og ansættelsesstop, for her må man ikke sælge ud af kunstgenstandene.

Ifølge en artikel i dagbladet Politiken slår professor Henrik Dan Christensen fast, at salg ikke er vejen til en bedre økonomi, og han nævner eksplicit Solvognen, når han i avisen citeres for, at:

»Det er svært at forestille sig et dansk museum sælge ud af sine hovedværker. Nationalmuseet ville jo heller ikke gå ud og sælge Solvognen. Den slags værker er for vigtige, så det ville som at tisse i bukserne for at holde varmen.«

Han pointerer samtidig, at det er værker som Solvognen, der trækker gæster til museerne.