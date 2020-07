Omkring 50 unge har deltaget i en seks dage lang camp med fokus på sport. Det foregik på Idrætsefterskolen Klintsøgaard, hvor Din Camp stod for arrangementet. Til højre ses i de artiklen omtalte personer: Forstander Gitte Qwist, Frida Marie Vangaard Thimm og Naja Lindelof.Foto: Torben Andersen

Prøver idræt på efterskole

Odsherred - 06. juli 2020 kl. 06:32 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er forlængst blevet dømt sommerferie for børn og unge i Danmark, men ferie er også ensbetydende med mange aktiviteter, og omkring 50 unge mellem 12 og 15 år har i seks dage været yderst aktive på Idrætshøjskolen Klintsøgaard. De har nemlig deltaget i en Sportcamp, som er arrangeret af det private firma »Din Camp«.

To af deltagerne er de friske 12-årige piger fra Roskilde, Frida Marie Vangaard Thimm og Naja Lindelof.

- Vi leder begge efter en fritidshobby, og derfor har vi tilmeldt os denne camp. Vi tog derfor multilinjen, så vi kunne finde noget, der var sjovt og spændende. Her prøvede vi fodbold, håndbold, dans, gymnastik, rundbold og vi lavede en masse lege, fortæller Naja Lindelof.

De to piger er enige om,at det var dans, hip-hop, som var mest spændende at prøve.

De unge bor tre på hvert værelse.

- Jeg har tidligere været på en ride-camp, hvor vi alle sov i et kæmpestort telt, så jeg synes, det er rart, at vi har vores egen seng her. Det betyder også, at det er nemt at falde i søvn, siger Naja Lindelof.

- Det er rigtig hyggeligt at bo sammen med andre, og det er også nemt at falde i søvn om aftenen, for vi er jo trætte efter en lang dag, forklarer Frida Marie Vangaard Thimm.

Deltagerne står op kl. 7, og så er dagen ellers fyldt med aktiviteter.

- Om aftenen kan vi godt finde på at sidde og spille skak, fortæller Frida Marie Vangaard Thimm.

Når man er 12 år, kan hjemveen godt dukke op, når man er langt væk fra de vante omgivelser.

- Men mine forældre og lærerne har været godt til at hjælpe mig, siger Naja Lindelof.

Din Camp afholder forskellige slags camps, og sportscampen har været naturlig at placere på Klintsøgaard. Og forstander Gitte Qwist synes da også, at campen ligger i godt forlængelse af efterskolens normale aktiviteter.

- Jeg har ikke overværet en sportscamp før, men synes, det er en fornøjelse at se, hvordan børnene kaster sig ud i en ny verden af idrætsaktiviteter. Din Camp og efterskolen bygger meget på de samme værdier, nemlig fællesskab og socialt samvær, og det er et plus, at vores skole bliver brugt, når vi ikke har nogle elever, siger Gitte Qwist, som oplyser, at det nærtliggende Martinus Center også har lejet sig ind på efterskolen.

For nylig sagde hun farvel til sine elever. Det blev en tårevædet afsked.

- Det var så vildt. Det er årgangen, man aldrig nogensinde vil glemme på grund af de særlige forhold med corona-krisen, siger Gitte Qwist, som glæder sig over, at der er blevet blødt yderligere op på retningslinjerne, når de nye elever i august indtager skolen.