Prøv Tour-rute på søndag til Bjerg Grand Prix: Vi kom jo først, siger løbs-arrangør

- Vi når over 2000 højdemeter på fire omgange, og en hård Tour de France-rute når op på 3500-4500 højdemeter. Så vores er en hård rute for motionister - de er i fritids-form og er ikke er professionelle, siger Jens Veggerby.

- Ok, det er jo ordentlig terræn, har de tænkt, og så har de bestemt sig for at køre på de samme bakker, som vi har altid har brugt. Vi kom jo først, siger Jens Veggerby med et grin.

Geopark Bjerg Grand Prix-ruten er kendt for flere virkelig stejle stigninger men også for områder med stribevis af mindre bakker lige efter hinanden, tilsammen hårde ved cykelbenene.

- Det er jo vigtigt, at man kender ruten på forhånd, så man for eksempel er klar over, at der lige efter opkørslen ad Høve Stræde - med 10 procent stigning - venter et 90 graders sving og en ny stigning - på 12 procent - op til målområdet på Veddingevej, siger Morten Egeskov, direktør for Geopark Odsherred.