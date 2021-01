Den radikale viceborgmester i Odsherred Kommune, Thomas Nicolaisen, er den ene af de to lokale politikere, der stadig jagter sandheden i sagen om produktionsskolen NV-Pros konkurs.

Send til din ven. X Artiklen: Produktionsskole gik konkurs: To politikere vil have bestyrelsen gjort ansvarlige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Produktionsskole gik konkurs: To politikere vil have bestyrelsen gjort ansvarlige

Odsherred - 21. januar 2021 kl. 21:32 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Byrådspolitikerne Julie Jacobsen (DF) og Thomas Nicolaisen (R), fra Odsherred Kommunes byråd, undrer sig stadig.

Efter produktionsskolen NV-Pros konkurs i 2019 har de forfulgt mange spor for at komme tættere på hvem, der havde ansvaret, og hvem der burde stilles til regnskab for konkursen.

Nok har den tidligere skoleleder fået konkurskarantæne i sagen, men de to politikere kan ikke få det til at hænge sammen, at produktionsskolens bestyrelse kan undslippe et juridisk ansvar, og det har fået dem til at sende et brev til konkursboets kurator hos kammeradvokaten.

Sammenfattende mener de to lokale politikere, at skolens bestyrelse gennem en årrække vidste eller burde have vidst, at:

»Der var problemer med ledelsens håndtering af offentlige midler, herunder bla. skat og ikke greb ind,« som de blandt andet skriver i brevet, som Nordvestnyt har læst.

Jagter bestyrelsen Thomas Nicolaisen skriver videre i brevet til advokaterne, at: »...der er en gæld til skat på 4,7 mio. kr. ved starten af 2017, gælden er ved udgangen af året afviklet. Det kan jeg ikke få til at hænge sammen, her må bestyrelsen have haft en viden, alternativt at man kan aflæse i et referat hvordan gælden er nedbragt/tilbagebetalt.«

Kuratorerne har tidligere vurderet, at det ikke ville være muligt at få idømt NV-Pros bestyrelse konkurskarantæne, men de to lokale politikere beder om, at kurator-advokaterne genovervejer om ikke bestyrelsen har en rolle i og et medansvar for, at NV-Pro gik konkurs, og hvis ikke de vil det, så vil de gerne have indsigt skolebestyrelsens referater fra 2011 til konkursen i 2019.