Privathospital tester for anti-stoffer

Se billedserie Ledende sygeplejerske på Skovhus Privathospital Lisette Schmidt med redskaberne, der tester for antistoffer for Covid-19.

Odsherred - 12. juni 2020 kl. 12:38 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et lille, harmløst stik som til en blodprøve, 10 minutters ventetid, og herefter har man et svar på, om man har udviklet antistoffer for Covid-19.

Hvis testpersonen har været smittet, vil immunsystemet nemlig have produceret antistoffer, og det er disse, som testen opdager.

Sådan forklarer ledende oversygeplejerske på Skovhus Privathospital Lisette Schmidt, hvordan de ansatte bliver testet. Og hospitalet tilbyder også testen, mod betaling, til borgere. I den senere tid har der været en lille stigning i antallet af odsinger, der er smittet med corona.

- I starten var det kun de offentlige hospitaler, som tilbød anti-stof-testen, men vi ville også se, om vores medarbejdere har haft corona. Vi har heldigvis ikke oplevet, at nogle i vores regi er blevet testet positiv, og det er vi meget glade for, siger Lisette Schmidt, som fortsætter:

- Vi vil også gerne tilbyde testen til vores patienter og borgere i området.

Lisette Schmidt fortæller, at testen er EU-godkendt.

- Vi har lavet et samarbejde med Eurofins, som er verdensførende inden for bioanalytiske test. Vi kunne i princippet også købe test, der kan undersøge, om man har Covid-19, men jeg synes, at teststrategien er blevet sådan i Danmark, at der ikke er nogen problemer i forhold til at bliver testet på normal vis inden for det offentlige, siger hun.

Sundhedsmyndighederne

understreger, at antistof-test ikke giver en absolut sikkerhed.

- Det er helt rigtigt. Hele smittesituationen er forholdsvis ny, og vi ved stadig ikke, hvor mange der danner antistoffer. Får man et negativt svar på testen, kan man på nuværende tidspunkt ikke bruge det til så meget, men får man et positivt svar, kan det give nogen tryghed. Hvis jeg har anti-stoffer for Covid-19, så ville jeg, hvis man sammenligner med andre sygdomme og set i en logisk, sundhedsfaglig sammenhæng, gå ud fra, at jeg ikke kunne blive smittet igen foreløbig, siger Lisette Schmidt.