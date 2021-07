Flere vandværker i Odsherred Kommune frygter, at private vandværksboringer kan være forureningskilder til drikkevandet. Foto: Mik Foto: Mik

Private drikkevandsboringer helt uden kontrol

Odsherred - 15. juli 2021 kl. 06:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

I Odsherred er der mindst 318 lodrette dræn ned i drikkevandet, og de kan fuldstændig uhindret forurene det ellers gode drikkevand i Odsherred.

Der er tale om de private drikkevandsboringer, og det er helt håbløst, lyder det fra Dorte Bøge, der er formand for vandfællesskabet i Odsherred.

»Ubenyttede boringer og brønde kan virke som lodrette dræn og dermed udgøre en forureningstrussel over for grundvandet, og vi efterspørger, at kommunen som vandmyndighed påbyder grundejeren at sløjfe en ubenyttet brønd og boring,« siger hun.

Helt så nemt, ser det ikke ud fra kommunens bord, for geolog i Odsherred Kommune, Lisbeth Jepsen, bekræfter, at drikkevandsboringerne ikke er omfattet af lovkrav om kontrol af drikkevandets kvalitet, og at kommunen derfor ikke kan stille krav om at ejerne skal undersøge drikkevandet.

Dorte Bøge forklarer, at den politiske aftale om at skabe flere boringsnære beskyttelsesområder, for at forhindre pesticidindtrængning i grundvandet, ikke gælder private boringer.

»Beskyttelseskravet omfatter ikke private drikkevandsboringer, markboringer og drikkevandsboringer placeret indenfor byzonen. Vi henstiller derfor til at der ikke anvendes pesticider på de kommunale arealer, uanset om de er forpagtet eller ej, og at de private villaejere ophører med at anvende pesticider i ukrudtsbekæmpelse, som for eksempel RoundUp, men det er ikke omfattet af lovens beskyttelseskrav,« siger hun.

Anne Hansen, fra Grevinge Vandværk, deler kritikken.

»Det, der bekymrer mig meget, er, at på vandværkerne laves der alle mulige slags vandprøver og analyser, og der er der godt styr på kvaliteten, mens de mange private brønde og boringer blandt andet dem, der bruges på markerne ikke er underlagt nogen kontrol, og der er ingen, der ved, hvad der er i det vand. Det er jo ikke kun et Odsherred problem, og det betyder jo, at de brønde kan fungere som forureningskilder til vores drikkevand, og det løber mig koldt ned af ryggen,« siger hun.