Prisvindende portrætmaler: Jeg har lært ved at kigge de store mestre ovre skuldrene

Odsherred - 19. maj 2021 kl. 15:07 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

I den nordiske portræt-konkurrence på »Portræt Nu!«-udstillingen på Frederiksborg Slot blev maleren Dag Aronson fra Huset i Asnæs for nylig tildelt Carlsbergfondets andenpræmie på 45.000 kroner for sit gådefulde maleri »Andrea, girl between chairs«, der gjorde et særligt indtryk på dommerne.

Her forklarer Dag Aronson, at han henter inspiration og indsigt hos de klassiske mestre i sin portrætkunst.

Juryen beundrede hans dristige maleteknik og det legende skift mellem abstrakt og figurativt.

Spændingen antyder en balance, men også en følelse af indespærring og ubehag - Andreas skikkelse står usikkert mellem to stole, lyder det i motivationen.

Andrea er Dag Aronsons niece, som han tegnede første gang, da hun var syv år.

- Efterfølgende har jeg lavet mange portrætter af Andrea.

- Da hun var 13 år, malede jeg et portræt af hende, inspireret af Edvard Munchs maleri »Pubertet«. Men jeg malede billedet over igen, fordi det ikke kunne leve op til forbilledet.

- Jeg kom nok for nær på den store mester og kom til at brænde fingrene, fortæller Dag Aronson, der er født og opvokset i Vesterålen i Nordnorge og nu er bosat i Veddinge i Odsherred.

Autodidakt kunstner - Jeg har lært ved at kopiere og parafrasere over temaer fra de kendte klassiske malere; kigget de store mestre over skuldrene. Søgt deres indsigt for at forbinde nutid og fortid.

- Jeg blev for eksempel fascineret af Munchs billede »Pubertet«, fordi det viser det sårbare og ufærdige som karakteriserer pubertet og ungdom. I mine portrætter er jeg netop optaget af overgangsfasen; af transitionen mellem det at være barn og ung og det at være ung og voksen.

- Det er samme problematik i maleriet »Andrea, girl between chairs«. Den nu 16-årige Andrea er på vej ind i de voksnes rækker, ung, ikke-voksen. På vej hvorhen? siger Dag Aronson.

Etablerede lænestole - Og hvad betyder stolene? Er hun på vej til at falde mellem to stole, eller læner hun sig op af én af dem for at få støtte? Lænestolen er et udtryk for det borgerlige og etablerede; her brugt som et udtryk for noget færdig-defineret, som er vanskeligt at være i opposition til og gøre oprør imod, forklarer Dag Aronson om symbolikken i portræt-maleriet.

- Men - lige præcis her mener jeg, at beskueren selv skal se og danne sin egen mening; fortolke og forhåbentlig undre sig, siger maleren.

- Selvfølgelig er komposition og farve også vigtige parametre i mit maleri. Jeg maler først og fremmest et portræt, men kompositionen er lige så vigtig, da det jo er maleri, jeg beskæftiger mig med. Det betoner juryen som noget særlig godt ved værket.

- De abstrakte elementer er nødvendige i billedfladen for at give plads og indhold til selve portrættet af Andrea, mener maleren.

I sin portrætkunst har Dag Aronson ofte parafraseret og taget afsæt i Édouard Manets »Fløjtespilleren« og har også her anbragt drengen mellem to stole.

- Også Diego Velázquez' berømte »Las Meninas« (»Hofdamerne«) har jeg brugt og »stjålet« fra.

- Infantinden - prinsessen Margarita Teresa - var Velázquez' model. Han malede hende flere gange, både som lille pige, ung og voksen. Et apropos til min ide om at skildre overgangsfaser, og det at være ung og blive voksen, fortæller Dag Aronson.

Portrættet »Andrea, girl between chairs« kan ses på »Portræt Nu!« til 1. august på Frederiksberg Slot.