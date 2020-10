Eleverne får 90 procent økologisk mad fra køkkeneg på Vallekilde Højskole. I år har højskolekøkkenet vundet to priser for den økologiske profil. Privatfoto

Prisvindende højskolekøkken er »økohelte«

Odsherred - 06. oktober 2020 kl. 08:04 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

»En af hverdagens økohelte« og »en inkluderende tilgang« til at afprøve grønne og bæredygtige løsninger i køkkenet, var nogle af de ord, der blev brugt, da Vallekilde Højskole modtog Køkkenprisen i forbindelse med Fødevaredagen for nylig. Det skriver mediet økonu.dk, der har fokus på nyheder om økologi.

Netop det økologiske er omdrejningspunktet på højskolen i Vallekilde, hvor 90 procent af fødevarerne er økologiske, og til trods for 2020s høje fokus på sikker mad, så er prisen et stort skulderklap.

- Det er faktisk lidt surrealistisk, for prisen kommer jo på et tidspunkt, hvor vi virkelig trænger til at løfte blikket og tænke udover sikker mad, som det meste af året har været fokus, uddyber køkkenchef Carina Nor Johansen til Nordvestnyt.

- Samtidig giver prisen mulighed for at dele tips og tricks med andre, for at arbejde på en højskole bliver meget hurtigt indadrettet. det er jo de samme elever vi laver mad til et halvt år, og så er det godt at blive bekræftet i, at andre synes om det vi gør og er nysgerrige på det, fortsætter hun.

Det er anden gang i år højskolen præmieres for arbejdet i køkkenregionen. Tidligere i år fik skolen det økologiske spisemærke i guld, uddelt af Økologisk Landsforening, netop på grund af den høje andel af økologiske råvarer på menuen.

- Vi havde planlagt at fejre det i slutningen af marts, men så blev vi alle sendt hjem, så lært af erfaring fejrede vi denne pris med det samme mandag morgen med champagneskål, fortæller køkkenchefen.

Carina Nor Johansen håber, at man foruden madspil og økologi også kan vende blikket på at få flere lokale leverandører i spil.