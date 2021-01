Sommerland Sjælland er en af de fire nominerede til årets mangfoldighedspris i Odsherred Kommune. Foto: Foto:Mie Neel

Prisen til dem, der gør noget godt for andre

Odsherred - 19. januar 2021 kl. 09:55 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Integrationsrådet i Odsherred Kommune har fået en udfordring, for årets mangfoldighedspris skulle være uddelt den 16.januar.

Det lod sig ikke gøre. Coronaen spændte ben for enhver form for festlig sammenkomst, men prisen til dem, der gør noget godt for den menneskelige mangfoldighed i kommunen bliver til noget.

Kommunens integrationsråd, der uddeler prisen, har nomineret fire kandidater til prisen.

Vinderen bliver offentliggjort i løbet af foråret, og de fire nominerede er:

1. Sommerland Sjælland, både for deres imødekommenhed over for gæster med flygtningebaggrund, og for deres sociale ansvar som arbejdsgiver, der har givet job og indkomst til flere flygtninge.

2.Helle Wagner for hendes store indsats som medlem af Røde Kors og konkrete støtte for flere syriske familier.

3. Eileen Sansbury og helle Wagner, der begge er frivillige i Røde Kors, fordi de tog initiativ til at tilbyde gratis engelskudnervisning for indvandrerkvinder samt

4. Nancy Sørensen for hendes rolle som forbillede som velintegreret borger med udenlandske rødder og for hendes utrættelige indsats som formand for integrationsrådet igennem mange år.