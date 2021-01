Prisbelønnet revy stopper efter sommerens forestillinger - mens legen er god

Brian Kristensen var med i de første fem år frem til 2011, hvor han takkede af for at hellige sig jobbet som teaterdirektør i Holbæk.

Siden er revyen - med Eskesen som garant - blevet kendt for at være helt sin egen. For at turde blande en stilfuld cocktail af ærlige, skarpe tekster og masser af humor.