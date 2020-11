Pris til helt speciel butik: De gør skrot hot

Et projekt er blevet til en helt særlig butik drevet af voksne med udviklingshandicap. En butik som både frekventeres af lokale og turister, og nu vinder af årets handicappris. Foto: Laura Knudsen

Odsherred - 19. november 2020 kl. 15:08 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I forbindelse med årets Odshædring har Handicaprådet uddelt Handicapprisen - en pris, som gives som en særlig anerkendelse til personer, virksomheder eller organisationer, der gør noget ekstraordinært for at styrke handicappedes livsvilkår i Odsherred.

I år går prisen til projektet HotSkrot i Højby.

- Hot Skrot hædres med årets Handicappris, fordi det er en unik butik, hvor der er vilje og evne til at tænke kreative tanker - skabe rammerne for gode og positive relationer mellem medarbejderne og giver plads og rum til forskellighed, lød det fra handicarådets formand, Lis Ingemann (S), ved overrækkelsen, der foregik i sidste uge.

Handicapprisen skal være med til at fremhæve de gode eksempler på, hvordan hverdagen for borgere med handicap kan gøres bedre. Det er ikke størrelsen af indsatsen, der tæller. Det er derimod betydningen af indsatsen, der vægtes. Selv en lille indsats, som de fleste ikke lægger mærke til i hverdagen, kan gøre en stor forskel for livskvaliteten, også hos mennesker med et handicap.

»Hot Skrot er indstillet til årets handicappris, da samarbejdet mellem Røde Kors og Bo- og Støttecenteret i Højby, er opstået som en særlig aktivitet for gruppen af borgere, der er tilknyttet Bo - og Støttecenteret. På baggrund af Bo- og Støttecenterets særlige fokus på aktiviteter for målgruppen, opstod tanker og visioner blandt medarbejdere som blev til virkelighed i 2016 og sammen med Røde Kors opstod projektet "Det gode formål " som er en virksomhed med et socialt formål og indhold, og hvor fortjenesten går til et godt formål.

Projektet er blevet en del af bybilledet i Højby og tiltrækker såvel lokale borgere som turister indenfor i butikken, der oser af god betjening, velvilje og et stort udvalg af "skrot" der er blevet til noget godt. Butikken er en genbrugsbutik, men også et kreativt værksted for målgruppen, hvor der produceres nye varer ud fra genbrugsmaterialer hentet i lokalområdet.

Projektet er nu blevet en fast beskæftigelse for målgruppen i den helt specielle butik, drevet af en gruppe voksne med udviklingshandicap og med værdigrundlaget - gør noget godt for andre og at kunne hjælpe sig selv til en meningsfuld og spændende hverdag.

Projektet er et bevis på vilje og evne til at udvikle på områder, der er med til at højne livskvaliteten for målgruppen i samarbejdet med Røde Kors«, hedder det i indstillingen af HotSkot.