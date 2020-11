Pris til elektriker med fart på

Der er nu bygget et helt nyt domicil i Asnæs, hvorfra der udover elektrikerarbejde også tilbydes flere afledte ydelser for eksempel gravearbejde, diamantboring og skadeservice. I 2020 har LH-Elteknik ydermere modtaget Børsens Gazellepris.

Odsherred Have & Anlæg ApS ved Per Larsen, Hørve, var også blandt kandidaterne til Vækstprisen. Gennem årene har han skabt en yderst veldreven virksomhed med et godt renommé og haft et stort lokalt engagement og øget omsætningen betragteligt over de sidste par år.