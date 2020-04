Se billedserie De hjemmeprintede plastikstel får et stykke klart plastik påmonteret, så hele ansigtet kan beskyttes. David Wenk betaler for produktionen af egen SU-lomme. Foto: David Wenk

Printer visirer til sundhedspersonale

Odsherred - 02. april 2020 kl. 15:37 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var mest for sjov, da David Wenk fra Nykøbing for et par år siden investerede i en såkaldt 3D-printer. Et teknisk vidunder, som kan printe figurer ud i plastik.

Da han forleden så et indslag i Go' Morgen Danmark på TV2, om hvordan en Facebook-gruppe for ejere af 3D-printere er begyndt at printe værneudstyr til det i denne tid så hårdt belastede sundhedspersonale, tog det ikke lang tid, før David Wenk havde printet sit eget eksemplar af et beskyttelsesvisir.

- Jeg tænkte, at det vil jeg da gøre for min egen kommune. I Odsherred arbejdes der hårdt, og de mangler også mundbind og beskyttelsesbriller, fortæller han.

Tager to timer at printe et enkelt stel En 3D-printer er ikke velegnet til masseproduktion. Det tager sin tid, for den er grundig med detaljen.

- Det tager cirka to timer at printe et stel, og til selve glasset bruger man et stykke transparent plastik, som den slags man tidligere brugte i en overhead-projekter, fortæller David Wenk.

David Wenk har tænkt sig at forbedre sin prototype med stofelastik i stedet for brede gummielastikker. Så hvis nogen har stofelastik liggende, tager han gerne imod det.



Kunne godt bruge lidt elastik Han studerer til hverdag til bygningskonstruktør i Næstved, men er lige nu i praktik, hvor han arbejder hjemmefra.

- Jeg er på SU og gør det for egen lomme. Men hvis nogen skulle ligge inde med en rulle brede stofelastikker eller noget OH-plastik til printere, så tager jeg gerne imod, siger David Wenk.

Indtil videre har han printet 11 visirer til kommunens sundhedspersonale. Han har materialer til 20-25 visir-stel.

- Jeg tror mange mennesker i denne tid tænker, at nogen andre må tage sig af problemerne. Sådan kan alle ikke bare tænke, og den her opgave, den kunne jeg så tage – og det er også lidt skægt, siger David Wenk.