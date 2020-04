I strid vind landede regentparret på Våbenskolen på Sjællands Odde, da 200-året for Slaget ved Sjællands Odde blev højtideligholdt i 2008. Prinsgemalens kasket fløj af, men dronningen holdt fast i sin hat. Foto: Kirsten Ellebæk

Prinsgemalen tabte kasketten

Prinsgemalens kasket tog en flyvetur i den stride vind straks efter regentparrets ankomst til Sjællands Odde, hvor 200-året for Willemoesdagen, Slaget ved Sjællands Odde, blev højtideligholdt den 22. marts 2008.

»Allerede fra morgenstunden var færgefarten fra Aarhus indstillet, så forsvarsministeren måtte have et lift af dronningens helikopter, og straks efter, at den havde sat hjulene på jorden alleryderst ude på Gniben, tog Prins Henriks hat sig en ekstra flyvetur,« skrev journalist Signe Terkelsen i det daværende Holbæk Amts Venstreblads spalter.