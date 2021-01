Presset stiger - kommune mangler coronapodere til sundhedspersonalet

Alle medarbejdere som er ansat på kommunens plejecentre og i hjemme- og sygeplejen og som har med de mest sårbare borgere at gøre, skal testes hver 14. dag for COVID-19. Testen er en del af en forebyggende indsats, som er sat i værk af Sundhedsstyrelsen og indgår i den nationale teststrategi til at håndtere pandemien.

Det er en stor opgave, som Center for Omsorg og Sundhed siden oktober har løst ved, at ca. 25 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere har testet deres kollegaer. Men driften er presset nu og har brug for disse medarbejderes hænder i den sundheds- og omsorgsfaglige drift. Derfor er kommunen nu internt i gang med at at finde podere fra øvrige dele af kommunens organisation. Kommunen vil også lave et offentlig jobopslag, hvor man kan blive poder, oplyser kommunens coronaberedskab.