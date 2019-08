Borgmester Thomas Adelskov er overbveist om, at Odsherred Kommunes økonomi kan blive rettet op, hvis folketinget vedtager en ny udligningsreform. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Presset økonomi svækker politikerne

Odsherred - 18. august 2019 kl. 14:13 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er indmeldt merforbrug fra Center for job og ydelser, center for miljø og teknik, center for social og psykiatri, familieafdelingen er ved at undersøge et underskud og på økonomiudvalgets område er der underskud. Kun kultur og folkeoplysningsudvalget slipper for at skulle hente besparelser hjem i Odsherred Kommune.

Sådan formulerer kommunens administration det, når de har problemer med økonomien, og det har de.

En status, der har sat skruetvinger på en i forvejen hårdt presset kommuneøkonomi, og hos Venstre, er gruppeformand, Mathias Hansen, frustreret.

»Det er absolut ikke betryggende, og for os ser det ud til, at der ikke er styr på økonomien i kommunen. Ansvaret ligger dels i byrådet hos os selv, dels i direktionen med borgmesteren i spidsen, og i mine øjne umuliggør den skidte økonomiske situation enhver mulighed for at bedrive nogen som helst form for udviklende politik. Det bliver brandslukning og lappeløsninger, og det er jeg ærlig talt lidt træt af,« siger han til Nordvetsnyt.

Borgmester Thomas Adelskov (S) mener, at en del af problemerne skyldes en manglende udligningsreform.

- Der er flere fagområder, der har indmeldt usikkerhed om budgetoverholdelse, bl.a. jobcentret på baggrund af tilbagetrækningsreformen og omlægning af den statslige finansiering. Og voksenområdet har udfordringer på baggrund af flere sager og stigende levealder. Direktionen har iværksat en række initiativer for at kunne overholde budgetterne, men det er da frustrerende at budgetterne er så pressede, og det skaber selvfølgelig usikkerhed hos både medarbejdere og borgere, men vi er nødt til at være vagtsomme. Såvel budgetudfordringerne på arbejdsmarkeds- og socialområdet står Odsherred Kommune ikke alene med. Vi var lovet en udligningsreform på beskæftigelsesområdet. Det har vi ikke fået og det er frustrerende. På socialområdet er flere penge et hovedkrav fra KL til de økonomiforhandlinger vi skal igang med lige straks, siger han.