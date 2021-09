Presset hjemmehjælp: 7,3 kilometer skal køres på èt minut

Nordvestnyt har set flere af de kørelister, som de ansatte i hjemmehjælpens aftengruppe møder ind til, og som skal sikre, at de kan nå op til 38 borgere på en aftenvagt, men som i praksis gnaver borgerbesøgene langt ned under de antal minutter borgeren er visiteret til, og dermed kommer i konflikt med lovgivningen, men også er medvirkende til at hjemmehjælpere på stribe bliver syge af arbejdspresset.

Samtidig har parterne aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som inden for seks måneder skal præsentere modeller for en løsning af den fastlåste situation,

»På baggrund af den lokale dialog og de indgåede aftaler har vi taget et væsentligt skridt i den rigtige retning og dermed væk fra et arbejdsretsligt efterspil. Vi anerkender fra ledelsens side, at dialog er nødvendig, herunder også at vi bærer et ansvar for at det sker.«