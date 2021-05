Direktør Jørgen Ravnsbæk Andersen, FGU Nordvest­sjælland, uddannelsesdirektør Glenny Hansen, ZBC, HR-­afdelingsleder Majken Kondrup, uddannelseskonsulent Anette Damgaard, uddannelseschef Susanne Marstal og uddannelses­konsulent Karen Rolsted foran Odsherred Rådhus i Højby. Foto: Odsherred Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Praktikaftale skal give flere sosu'er Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Praktikaftale skal give flere sosu'er

Odsherred - 04. maj 2021 kl. 22:19 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

Odsherred Kommune, FGU Nordvestsjælland og ZBC har indgået aftale om at styrke optaget af lokale unge på social- og sundhedsuddannelserne. Samarbejdet skal skabe flere sosu-uddannede.

Det skriver Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.

Odsherred Kommune skal fungere som praktiksted, ZBC, der er en af landets største erhvervsskoler, skal fungere som uddannelsessted og FGU Nordvestsjællands afdeling i Fårevejle som forberedelsessted. Aftalen har som formål at gøre det både nemmere og mere attraktivt for lokale unge i Odsherred Kommune at tage en social- og sundhedsuddannelse i Holbæk og komme i praktik i kommunen.

Uddannelsesdirektør

Glenny Hansen fra ZBC ser frem til flere elever på sosu-uddannelserne.

- I 2030 mangler der 100.000 faglærte i Danmark, heraf de 50.000 inden for social- og omsorgsområdet, så der er i den grad behov for mere uddannet arbejdskraft, og vi står parat til at tage imod alle de unge, vi kan motivere og håber, dette målrettede samarbejde vil blive til gavn hele vejen rundt for både de unge og for samfundet, siger Glenny Hansen.

Jørgen Ravnsbæk, der er direktør for FGU Nordvestsjælland, ser også frem til, at flere unge vil søge optagelse på en social- og sundhedsuddannelse efter at have haft snust til området og prøvet praktikophold gennem FGU i Fårevejle.

- Det skal være det lette og naturlige valg at kunne tage en social- og sundhedsuddannelse, siger han.

Understøtter strategi

Afdelingsleder i HR i Odsherred Kommune, Majken Kondrup, fremhæver, at aftalen, udover at medvirke til at imødekomme det stigende behov for arbejdskraft inden for social- og sundhedsområdet i kommunen, understøtter den mangeårige strategi fra byrådets og kommunens side om at stimulere og understøtte unges uddannelse og især inden for erhvervsuddannelserne.

Derudover vil de uddannelsessøgende via mødet med kommunens uddannelseskonsulenter Karen Rolsted og Anette Damgaard på FGU i Fårevejle både blive kendt med muligheder og det videre forløb med en praktikplads for eksempel ved et af kommunens plejecentre eller i hjemmeplejen.

Aftalen skal evalueres i april 2022.