Præstens vemodige farvel i torvehallen

Tak Annette - held og lykke og god vind i fremtiden.

Gudstjeneste i en torvehal er ikke som kirker gør det mest. Men det er søndag formiddag i Vig kirke, og hilsenen er til sognepræst Annette Berg, fra Vig Kirke, der har valgt at forrette en af sine sidste gudstjenester i Vig Kirke.

I en fyldt Vig Torvehal, og det bliver en af hendes sidste embedsgerninger i Vig Kirke.

Den 31.oktober er det officielt forbi, og den populære præst stopper efter 27 år som præst i Vig.

Egentlig var der også planlagt en barnedåb i torvehallen, dåbsfadet var næsten taget ud af kirken og biskoppen havde givet sin accept, men da dåbsselskabet er stort, besluttede præsten at henlægge barnedåben til kirken senere på dagen, for at kunne holde afstand og gøre barnedåben corona sikker..

Selvom Annette Berg, der skal starte et retrætested og være det hun kalder "freelancepræst" ved Haslev, holder ferie og afspadsering i september og oktober, så er dagens gudstjeneste ikke den sidste mulighed for at opleve hende i Vig.

Hun har både konfirmationer og afskedsgudstjeneste den 11.oktober, og så slår hun fast, at hun slet ikke kan lide at sige farvel, men præstegården er tømt og hun flytter fra Vig imorgen.

"Det er specielt at skulle stoppe efter 27 år, og når jeg på mandag flytter fra præstegården, er det ekstra specielt. Her har jeg jo født to børn, og jeg føler mig allerede lidt historieløs, for alle dem, jeg kender, de bor her," siger hun.