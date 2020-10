Der er nu ved at være en plan for, at få Vig Præstegård renoveret.

Præstegården skal renoveres, og en plan er på plads

Ifølge formanden for menighedsrådet i Vig, Poul Erik Pedersen, er der nu ved at være en plan.

»Vi har i samråd med provstiet peget på et forslag, hvor den nuværende præstegård renoveres så den stadig vil kunne bruges som bolig og konfirmandundervisning, Vi er ved at få en bygherrerådgiver med, og så skal der findes et firma til at udarbejde et egentligt projekt,« siger han.