Præstegården er godt på vej til større make-over

Biskop Peter Fischer-Møller, fra Roskilde Stift, har besluttet, at der skal ændres i pastoratet, hvilket betyder, at Vig-Nørre Asmindrup Pastorat nedlægges som selvstændigt pastorat, og at Vig Sogn herefter skal fungere som selvstændigt pastorat.

Formanden for menighedsrådet i Vig, Poul Erik Pedersen, siger, at ansættelsesproceduren i forbidnelse med at få en ny præst i Vig, efter Annette Bergs opsigelse, bliver speedet op, og nu bliver opslået som en tjenestemandsstilling i Vig Pastorat. Der vil fortsat være krav om, at præsten skal bo i tjenesteboligen i Vig, og så skal den kommende præst have en særlig tovholderfunktion for udviklingen af det som biskoppen omtaler som »kirken i sommerlandet.«