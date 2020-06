Præsenterede bog i Algade

Se billedserie Kim Dirckinck-Holmfeld (forlægger), Kurt Sørensen (forfatter) og Torben Arendal (foto) var lørdag i Algade for at gøre reklame for deres seneste bog - samt deres foregående. Foto: Torben Andersen

Odsherred - 20. juni 2020
Af Torben Andersen

Corona-situationen indbød ikke til en formel reception, men lokalhistoriker Kurt Sørensens nyeste dog, andet og sidste bind i hans store Odsherred-historie, blev alligevel præsenteret på behørig vis lørdag formiddag med mange mennesker, bogsignering, latter og lokalhistoriske fortællinger. Kurt Sørensen, hans fotograf Torben Arendal samt bogforlægger Kim Dirckinck-Holmfeld taget opstilling foran Bog & Idé i Algade for få opmærksomhed i den overfyldte handelsgade. Og med gratis popcorn, Torben Arendal klædt ud som en patient fra det tidligere sindssygehus og Kurt Sørensen som historiefortæller med megafon, standsede mange op for at se og høre, hvad der dog skete lige der.

Kurt Sørensen gav de lyttende et lynkursus i Odsherreds brogede fortid.

- Romantikken blev næsten opfundet i Odsherred, blandt andet fordi Henrich Steffens og Grundvig hørte sagn her, sagde Kurt Sørensen, inden han sprang videre til Odsherred i moderne tid.

- Odsherred blev en almindelig provins i 1800-tallet, da øen forsvandt. Det var nemlig en landskabsmæssig forbrydelse af tørlægge Lammefjorden, sagde Kurt Sørensen.

Han glædede sig over, at turiststrømmen til Odsherred også havde betydet, at nobelprisvinderen Henrik Pontoppidan fik en livslang tilknytning til Rørvig.

- Vi lever i høj grad af, at der er mange turister i Odsherred, og de har også været med til at gøre opmærksom på, at vores natur er værd at bevare, nu skal politikene også lære at forstå det, sagde Kurt Sørensen, som efter sin tale fik travlt med at signere bøger - inden uvejret satte ind.