Foto: Per Buurgaard Christensen

Yahya Hassan, der onsdag blev fundet død i sin lejlighed, gik på Vallekilde Højskoles forfatterlinje i 2013, hvor han havde sin for-debut og læste digte op fra sin senere så berømte bestseller-digtsamling. I 2015 gæstede Yahya Hassan Pakhuset i Nykøbing Sjælland (foto), hvor forfatter Anne-Marie Donslund spurgte, om han havde fortrudt sin konversielle digtsamling. Foto: Per Christensen

Power-poeten blev opdaget på Vallekilde Højskole

Inden da læste lederen af forfatterlinjen, forfatter og tidligere forlagsmand Simon Fruelund, Yahya Hassans udkast til digtsamlingen og kunne med det samme se, at der var tale om en engageret og super-talentfuld 17-årig.

- Han havde nogle af sine digte med, og dem fik jeg lov til at se, og han skrev også vildt meget på højskolen, udtalte Simon Fruelund til dagbladet Nordvestnyt i 2013.

- Han kom med en helt vild kraft og vrede i sin digtning, og samtidig havde han noget på hjerte og skrev virkelig godt med drive og rytme og sans for sproget, fortalte Simon Fruelund til Nordvestnyt.

Simon Fruelund ville hjælpe Yahya Hassan med at komme ind på Forfatterskolen, og den unge digter havde hurtigt et helt manus klar til den digtsamling, der skulle blive den bedst sælgende i danmarkshistorien med mere end 120.000 solgte eksemplarer.

- Jeg og Lars fik det at se på mail, og inden længe sendte Lars det til Gyldendal. Og så gik det helt vildt stærkt med at få det antaget, fortalte Simon Fruelund til Nordvestnyt i 2013.

- Jeg har aldrig hørt noget lignende. Jeg var ikke i tvivl om, at det var meget vildt, og at han var virkelig god. Det kom helt bag på mig - kun 17 år og så godt og så vredt. Jeg var sikker på, at det nok skulle blive udgivet og blive stort, lød det fra Charlotte Weitze.