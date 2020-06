Postkort fra Kim Larsen: Good luck til lokal trubadur

- Med al respekt for Kim Larsen og hans unikke sang-talent spiller vi også nogle af mine egne undervejs i koncerten. Han udtrykte jo selv engang, at jeg endelig skulle gå videre den vej, siger Anders Munch.

Han henviser til et postkort, som Kim Larsen sendte til ham i juni 2017.

- Kære Anders. Det glæder mig, at du nu klarer dig selv. Det synes jeg, du skal blive ved med, skrev Kim Larsen på postkortet - med et tilføjet good luck.

Postkortet var et svar til Anders Munch, som havde skrevet til Larsen og præsenteret sin idé om at indspille et album med sine Kim Larsen- og Gasolin-favoritter.