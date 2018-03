Positive tendenser i Odsherred

Turisme, erhverv, bosætning, job og uddannelse er hinandens forudsætninger i Odsherred, siger kommunaldirektør Claus Steen Madsen. Foto: Torben Andersen

Odsherred - 19. marts 2018

- Jeg tror, at vi bliver markant eftertragtet som bosætningsområde, og jeg tror, at vi får en pæn optur i befolkningstallet. Ejendomsmæglerne beretter om pæn efterspørgsel på boliger. Der er en stadig flere sommerhusgæster, som bliver boende her som pensionister. Vi ser også tilflytning af børnefamilier.

Sådan lyder det optimistisk fra kommunaldirektør i Odsherred Claus Steen Madsen.

Dansk Industri rangerer dog Odsherred Kommune helt i bunden i forhold til det kommunale erhvervsklima. Men kommunaldirektøren er også optimist i forhold til fremtidige målinger.

-Jeg håber, at de initiativer, der bliver taget, kan være med til at ændre på det image, der er blevet klistret på Odsherred som et sted, hvor det er skidt at drive erhverv. Forhåbentlig kan vi skabe en mere fælles begejstring på tværs. Vi har ikke nogle tal endnu, men jeg har en god mavefornemmelse. Tingene tager dog også sin tid. Der er ikke noget quick fix, men jeg er ikke i tvivl om, at vi er på vej, bemærker han.

Både erhverv og turisme

Claus Steen Madsen pointerer, at turisme, erhverv, bosætning, job og uddannelse alle er indsatser, som man ikke kan rangere i vigtighed.

- Odsherred vil altid være et både-og. Vi har en befolkning, som skal have deres daglige brød, også uden for turistsæsonen. Men turismen, herunder geoparken, skaber mange arbejdspladser. Man skal ikke være så optaget af, hvad der kommer først. Det er tale om en cirkulær sammenhæng. Bosætning og job er hinandens forudsætninger. Det ene kommer ikke uden det andet. De understøtter hinanden. Det vil være godt for, hvis alle anerkender, at både turisme og erhverv betyder rigtig meget, siger han.