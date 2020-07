Porten kræver en stærk arkæolog

Man er nødt til at have stærke arkæologer ansat for at kunne klare Odsherreds Museums porte i Annebjerg Stræde.

»Vi har søgt kommunen om godkendelse af en ny dør og nye vinduer, men da bygningen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og de relevante medarbejdere på kommunen er på sommerferie, så tager det tid at få svar, så lige nu må vi nøjes med de to gamle ladeporte, der åbner stramt, og med mindre man har tilstrækkelig teknik og muskler, så kan man ikke åbne dørene, og det var det, der skete i weekenden, hvor den vikar, der var alene på arbejde ikke kunne åbne døren. Det er ærgerligt, for det er en populær forhindringsbane, hvor børnene blandt andet får mulighed for at komme inden for i en birkeskov, og hele fredagen var den booket af glade børn. Men vi regner med at åbne den igen onsdag(i dag, red,), i hvert fald er jeg selv på arbejde der,« siger hun.