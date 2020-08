Pornostjerne hitter mere end 25 år efter sin død

Film med pornostjernen Bodil Joensen, som døde i 1985, sælger stadig godt. - Folk er nysgerrige og spørger sig selv, om det kan være rigtigt, at hun havde sex med sine dyr, forklarer filmforhandleren Barny Nygaard.

I sommeren 1970 fik dokumentarfilmen »A Summer Day« guldmedaljen ved en stor, alternativ filmfestival i Amsterdam.

Filmen viste, hvordan den 25-årige Bodil Joensen dyrkede sex med sine dyr på en gård i Odsherred.

Filmen gjorde med et slag Bodil Joensen berømt. Og hun optrådte senere i flere dokumentarfilm.

40 år efter, at pornogrosserer og hippier i fællesskab havde kåret Bodil Joensen-filmen som festivalens bedste, sælger den stadig godt.