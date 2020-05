Populært slot genoplives på torsdag

»Vi er i fuld gang med at forberede vores åbning den 21.maj. Det bliver fantastisk igen at kunne byde gæster velkommen på slottet. Foråret er over os, og det ser ud til, at moder natur ser på os med så milde øjne, at vores åbning kommer til at falde sammen med rhododendronens blomstring. Samtidig tager vi forholdene omkring corona og vores åbning meget seriøst og har forberedt, hvad vi kan. Som alle i Odsherred har konstateret den seneste tid, er der mange mennesker i området. Gårdbutikker og mange andre, jeg har talt med, har fortalt om stor efterspørgsel og aktivitet hos dem. Det ser vi afspejlet hos os, og vi har stor efterspørgsel på vores restauranter og rigtig mange bookinger på hotellet,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.