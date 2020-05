Populært rock-navn til den første drive-in i Højby

Parkeringspladsen ved den gamle Højby-hal på Stårupvej i Højby i Odsherred får en helt ny fuktion, når den nu skal være base for en stribe drive-in koncerter hen over sommeren.

Publikum sidder i deres biler, ser musikerne og showet oppe på scenen og på storskærm, hører lyden over FM-båndet i deres bilradioer og reagerer ved at signalere med bilhorn, lygter og vinduesviskere.

Orkestrene har mulighed for at lægge tre koncerter af en times varighed hver aften.

Det vil sige, at de ikke gør krav på et fast honorar, men til gengæld får det eventuelle økonomiske overskud, oplyser Anders Munch, Højby, formand for Musik & Kultur Odsherred.

- Der er lagt op til et brag af en koncertrække hen over sommeren, siger Anders Munch.

- Som formand for bestyrelsen i Musik & Kultur Odsherred er jeg utrolig stolt og beæret over, at så mange lokale virksomheder og ildsjæle har hjulpet og bakket op, uden at de skulle have så meget som en krone for det.