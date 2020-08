Populært plejecenter skifter ejer, men politikerne skal holdes ude

I hvert fald er der nyligt etableret en selvejende institution, der under navnet DSI Baeshøjgård skal stå for den fremtidige drift af plejecentret. Institutionen har stadig udspring fra OK-fonden, men er selvejende, og Odsherred Kommunen har skruet op for sin indflydelse på plejecentret. I den aftale, som politikerne, skal tage stilling til, er det blandt andet en forudsætning, at: