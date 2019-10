Populært plejecenter skal have en afklaring

»De 400.000 kr. som centret skulle have fået i tilskud i 2018 er nyt for mig. Jeg undrer mig over hvilken bevilling de er givet fra, så jeg kan heller ikke svare på, hvorfor de er stoppet.Jeg har forespurgt om status i sagen hos den kommunale administration, men har ikke fået noget klart svar. Der er en forhandlingssituation, og mon ikke borgmesteren er ved at afsøge, hvilket flertal der er for hvilken mulighed? For så vidt angår mulighederne for at indrette Baeshøjgård til noget godt på demensområdet, så er de positive. Der er ligefrem blevet talt om, at man kunne indrette et mini-demenshus som en overgang, og varmtvandsbassinet, som er kommunens, giver også rigtig gode muligheder,« siger han.