Se billedserie Direktør i Dragsholm Golf Anlæg, Curt Anderseb, kalder det rettidig omhu, at sætte golfanlægget til salg nu.

Send til din ven. X Artiklen: Populært golfanlæg sat til salg for tocifret millionbeløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populært golfanlæg sat til salg for tocifret millionbeløb

Odsherred - 02. september 2020 kl. 07:58 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dragsholm Golf Anlæg, DGA, har sat det 85 hektar store golfanlæg i Fårevejle til salg.

12 mio. kr. kommer prisskiltet til at lyde på, men for DGAs direktør, Curt Andersen, er det vigtigt at slå fast, at der ikke er grund til at frygte for hverken golfklubben eller anlæggets fremtid.

»Der sker ingen forandringer for klubben i hverken 2020 eller 2021, for DGA har forlænget aftalen med klubben, og det er vigtigt at slå fast, at det ikke er klubben, men anlægget, der er sat til salg. Anlægget har haft overskud i flere år, og vi sagde allerede sidste år, at vi ville sælge, for ejerkredsen har ikke længere helbred eller alderen til at drive anlægget videre, og de vil gerne ud af det. Det handler også om, at vi gerne vil lave en glidende overgang, og lige nu går det godt for DGA, så det er det rigtige tidspunkt. Det handler om at gå i gang med processen i rettidig omhu,« siger han.

Han erkender, at det ikke har været en guldrandet forretning at drive golfanlæg, men slår fast, at ejerne i sin tid investerede med hjertet, og for at fremme udvikling i Fårevejle.

»Dengang vi købte den gamle skole og lavede et hotel eller da vi startede golfanlægget handlede det om at gøre noget godt for området. Kommunen har aldrig investeret èn krone i projekterne, men vi har gjort det for at holde hånden under Fårevejle,« siger han.

Prisen er sat lavt i forhold til en ejendomsværdi på 24 mio. kr., men man får rigeligt for pengene. Den fulde maskinpark, et klubhus, en veldrevet restaurant og et golfanlæg i tip-top stand, og den perfekte køber har Curt Andersen også et billede af.

»Jeg så helst, at det blev en køber, der også vil investere med hjertet, men jeg er ikke i tvivl om, at der også i fremtiden vil være golfanlæg her. Nu vil ejerne gerne frigøres og sælge anlægget, og det vil vi gerne selv styre, men skulle det ikke lykkedes i første omgang, så har vi også en plan B. Men det er der ikke grund til at fortælle om før det eventuelt bliver nødvendigt.«