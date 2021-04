Populære shelters forfalder

Der er god ventilation og garanti for en smuk udsigt fra de tre shelters som er opstillet på en græsmark Syd for Odden Havn. Det er gratis at benytte de tre shelters, og man kan oven i købet have sin hest med. Formand for Odden Gymnastikforening, Peter Nielsen, der som aktiv vinterbader ofte er på havnen, oplever, at turister gør flittigt brug af de primitive overatiningssteder. Men Peter Nielsen er lidt trist over, at de tre shelters efterhånden er i en meget dårlig stand.