Se billedserie En veloplagt og lun Svend Brinkmann leverede bredsider imod det høj-effektive, præstations-orienterede velfærdssamfund. Foto: Peter Andersen

Populær samfundsrevser i kirke: Sendte bredsider mod diagnose-samfundet

Odsherred - 23. maj 2019 kl. 22:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den filosofisk tænkende psykologi-professor og forfatter Svend Brinkmann tog afsæt i sine samfundsrevsende bøger og tilføjede kritik af en ny sorg-diagnose, der er lige på trapperne, i sit velbesøgte foredrag i Nykøbing Sj. Kirke torsdag.

I bogen »Stå fast« gør han op med tidens udviklings-tyranni; så fulgte »Ståsteder«, et opgør med tidens fremherskende nytte-tænkning, og senest »Gå glip«, om begrænsningens kunst, at turde gå glip af noget, at nøjes.

Arrangørerne fra LOF Nordvestsjælland, menighedsrådet ved Nykøbing Sj. Kirke og Odsherred Biblioteker og Kulturhuse kunne have solgt det dobbelte af de 325 billetter til det udsolgte arrangement, hvis de havde valgt et større sted. Men det var et bevidst valg; de ville gerne nøjes og gå glip for at kunne holde det i kirken.

- Foredraget er fra LOF's og bibliotekets verden - derfor er det vigtigt, at foregår i kirken, fordi vi er sammen om det her, sagde Karina Vincentz, skoleleder for LOF Nordvestsjælland.

Svend Brinkmann står aktuelt i spidsen for forskning om sorg efter dødsfald.

- Måske er det ikke så tilfældigt, at vi netop i disse år taler om sorgen som en mulig psykiatrisk sygdom, fordi sorg ikke passer ind i vores høj-effektive, præstations-orienterede værdisamfund. Folk skal jo være driftige, være på og i gang hele tiden, selv-optimerende, kompetence-udviklende, sørge for egen livslang læring, kunne redefinere sig selv. Samfundet har ikke plads til, at man er i sin sorg, for så er man jo langsom, apatisk, bagud-skuende; man mindes konstant et menneske i fortiden, sagde Svend Brinkmann.

- Det vurderes, at 10-20 procent af alle efterladte efter dødsfald vil have symptomer på det, der formentlig vil blive kaldt vedvarende sorg-lidelse. Et stort, væsentligt og naturligt område af livet er på vej til at blive diagnosticeret, lød det skarpt fra professoren.

Han forholdte sig kritisk til, at der i velfærdssamfundet er tendens til at psykiatrisk diagnosticere mennesker, blandt andet med de flittigt benyttede diagnoser depression og ADHD.

- Diagnose-samfundet flyder ud over sine bredder. Enhver menneskelig lidelse eller ubehag skal gerne diagnosticeres, lød bredsiden.

Inden psykologi-studiet ville han læse filosofi.

- Nu bruger jeg filosofien til at stille spørgsmål; være skeptisk overfor min egen videnskab. Det er vigtigt, at vi som gamle Sokrates tør stille spørgsmål til lidt for skråsikre videnskabsfolk og magthavere; til de etablerede sandheder, sagde Svend Brinkmann.