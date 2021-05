Populær forlystelsespark kom godt ud af starthullerne

Sommerland Sjælland åbner traditionelt for sæsonen i Kristi himmelfartsferien, og i år var ingen undtagelse.

Forlystelsesparkens ejer. Kåre Dyvekær, kunne i torsdags lukke de første gæster ind, og mandag kunne han gøre status over de første fire åbningsdage.

- I alt har der været mellem 2.500 og 3.000 besøgende over de fire dage. Lidt flere end vi forventede torsdag-fredagen på grund af den vejrudsigt, der var, men lørdagen skuffede lidt, i forhold til forventningerne, men alt i alt en rigtig god sæsonåbning, selvom det blev lidt omvendt i forhold til det vi forventede, fortæller han.

Til gengæld er det gået langt bedre med fremvisning af coronpas for at få adgang til forlystelsesparken.

- Jeg havde frygtet det med fremvisning af coronapas, men gæsterne er godt forberedte, så selvom det tager lidt længere tid at komme ind, så er det gået langt bedre end vi turde håbe på, siger Kåre Dyvekær.

Parkens hulahop-officials, der går rundt i parken og henstiller til folk om at overholde restriktionerne, er også kommet godt fra start.

- Det er mit indtryk at der ikke har været problemer, når de lige har mindet folk om at holde afstand, for eksempel, fortæller han.