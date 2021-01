Populær færgefart er blevet solgt

Hundested-Rørvig Færgefart A/S er blevet solgt. Køberen er Samsø Linien A/S, der ejes af Samsø-Fonden, og overtagelsen sker per 1.februar, og det giver god mening lyder det fra John Steen-Mikkelsen, der er bestyrelsesformand for Samsø Liniens A/S.