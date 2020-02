Popcorn til tilflytterne

Vig: De tradiotionelle informationsarrangementer for nye borgere i kommunen, fik lørdag formiddag en ungdommelig drejning, da Odsherred Kommune for første gang havde indbudt til et velkomstmøde i Vig Bio målrettet kommunens nye børnefamilier. Der blev hyggesnakket over morgenmaden, mens man ventede på, at poderne skulle ind i biografen og se animationsfilmen Gooseboy, så de voksne kunne høre om kulturtilbud, Geopark Odsherred og foreningslivet i Odsherred.