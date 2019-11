Venstres gruppeformand i byrådet i Odsherred Kommune mener, at flertallet kanøfler de medlemmer, der har fuldtidsarbejde.

Politiske udvalg er kun for pensionister

Odsherred - 09. november 2019 kl. 15:37 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De faste politiske udvalg er efterhånden en klub for pensionister og fleksjobbere. Nogenlunde sådan oplever Venstres medlemmer af social- og forebyggelsesudvalget samt Miljø- og klimaudvalget i Odsherred Kommune, det.

I hvert fald slår Venstres gruppeformand, Mathias Hansen, fast, at flere i Venstres gruppe har klaget til ham over det de betragter som et forsøg på at ekskludere dem med arbejde fra det politiske arbejde, og han nævner blandt andet det kommende budgetseminar i social- og forebyggelsesudvalget, som holdes en onsdag kl. 9 - 13, og et dialogmøde med ældrerådet, der også blev holdt om formiddagen, hvilket betød, at Venstres medlemmer måtte melde afbud og arrangere deres eget møde med rådet.

»Vi oplever, at der ikke er lydhørhed for de politikere, der har et arbejde ved siden af. Vi plejede at lægge møderne om aftenen, men det er i stigende grad blevet ændret, og den frække version er, at udvalgene efterhånden mest er for fleksjobbere og pensionister, og deres tid kan vi jo ikke konkurre med. Der er jo en grænse for, hvor mange gange man kan tage fri fra sit arbejde, og det er jo sådan noget, der gør det vanskeligt at tiltrække folk der arbejder til byrådsarbejdet,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Aerne Mikkelsen (SF), afviser kritikken.

»Det er jo ikke sådan, at vi mobber Venstres medlemmer. Vi holder møderne på de tidspunkter, hvor flest tilkendegiver, at de kan, og sagen er jo, at en del af møderne er borgerligt ombud, så der kan folk få betalt tabt arbejdsfortjeneste. Jeg er jo pensionist, så jeg er egentlig ligeglad hvornår vi mødes, men når flertallet tilkendegiver, at de kan om formiddagen, så er det det tidspunkt vi vælger,« siger han til avisen.