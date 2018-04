Crossbanen i Højby er i alvorlig fare for at blive lukket, hvis ikke der findes en løsning. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Politisk vilje til at redde crossbane

Odsherred - 10. april 2018 kl. 17:11 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viceborgmester, Thomas Nicolaisen (R), kender crossbanen på Tinghulevej i Højby særdeles godt. Hans storebror, der i dag er 52 år, kørte nemlig på banen fra han var 13 til 25 år, og han håber, at der kan findes en løsning, så banen kan overleve, selvom naturregler gør det meget vanskeligt.

»Lige præcis den form for uorganiseret sport, som der drives på den bane, er jo det vi vil have mere af i kommunen. Jeg vil opfordre Kåre(Dyvekær, red.) til at søge dispensation, og så går jeg ud fra, at det bliver en politisk beslutning. Der er flere vinkler på den sag, og selvfølgelig skal man passe på naturen, men jeg håber der kan findes en løsning,« siger han til Nordvestnyt.

Socialdemokraten Per Kragh, sidder i miljø- og klimaudvalget, MOK, men arbejder samtidig med forebyggelse blandt unge hos Midt- og Vestsjællands politi, og han vil gå langt for banens fortsatte eksistens.

»Jeg kan godt sige, at jeg er stærk tilhænger af alle de tiltag, der er med til at give unge mennesker sunde aktiviteter at gå til. Der kan selvfølgelig være nogle statslige regler, som vi er nødt til at følge, men skal crossbanen lukke, så er det ikke med min gode vilje, og så vil jeg arbejde for at der findes en alternativ placering, så der fortsat kan gås til cross i Odsherred,« siger han til avisen.

Gitte Hededam (S) er formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget samt næstformand i MOK-udvalget, og hun er helt på linje med de øvrige politikere.

»Overordnet har vi fået nogle naturoptegnelser fra staten som vi skal tage vare på, og det skal vi jo. Men jeg vil sige, at det initiativ som Kåre har støttet er særdeles interessant, og at skabe steder, hvor de unge kan færdes er helt i top. Vi må i fællesskab kunne få det til at lykkes, og så kan det jo godt være, at vi som kommune skal hjælpe Kåre med at se på det. Netop det at skabe et tilbud til unge mennesker, som ikke er styret er vigtigt,« siger hun og bakkes op af partikollegaen Kristian Petersen.