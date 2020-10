Der er ikke asfalteret tilstrækkeligt, og regnvandet kan ikke komme væk fra den nye asfalt ved Fårevejle Stadion. Foto: Torben Andersen

Politisk undren over mangelfuld asfaltering

Odsherred - 10. oktober 2020 kl. 09:23 Af Torben Andersen

Fredag middag lå der flere vandpytter på asfalten på parkeringspladsen ved Fårevejle Boldklub. Og et område er ikke blevet asfalteret færdig.

Helge Fredslund (V), medlem af miljø-og klimaudvalget, rejste sagen på udvalgets møde forleden.

- Udvalget har straks-prioriteret at få asfalteret parkeringsarealet foran boldklubben. Det sker for nogle af de Covid-19-midler, vi har fået. I sidste uge fik jeg så færten af, at det var ved at blive asfalteret uden at udvalgets indstilling blev fulgt, siger Helge Fredsund.

Han peger på, at der er et område ud mod Fårevejle Kanalvej, som ikke er blevet asfalteret.

- Udvalget ønskede, at hele pladsen skulle asfalteres. De asfalterer kun omkring 80 procent, og uden at lave afvanding. Vandet kan simpelthen ikke komme væk. Det giver slet ikke nogen mening. Det er meget, meget skuffende. Jeg har bedt om, at sagen enten kommer i udvalg, eller at den bliver udført efter udvalgets ønske, siger Helge Fredslund.

Udvalgsformand Paw Pedersen (DF) forstår heller ikke, hvordan asfalteringen er blevet, som den er.

- Vi har besluttet, at hele området skal asfalteres, men ifølge administrationen kunne det ikke lade sig gøre. Det, syntes vi, er lidt mystisk, når vi nu har besluttet det. Der er også problemer med afvandingen. Vi regner med at få en tilbagemelding fra administrationens side om, hvad de har tænkt sig at gøre for at løse opgaven. Vi har taget en beslutning, som den skal efterleve, fortæller Paw Pedersen.

Centerchef for Miljø og Teknik Kirsten Agerholm Gyalokay oplyser til Nordvestnyt, at hun ikke pt. har nogen bemærkninger til sagen.