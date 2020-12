Et politisk flertal er klar til at genindføre p-kontrol i Odsherred. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Politisk uenighed om p-kontrol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk uenighed om p-kontrol

Odsherred - 03. december 2020 kl. 09:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Fra den 1. maj 2021 bliver der efter al sandsynlighed igen p-kontrol på de kommunale p-pladser i Odsherred, særligt i Nykøbing.

Et politisk flertal i miljø-og klimaudvalget ønsker nemlig at genindføre kontrollen, efter at der er kommet nye statslige refusionsregler.

- Kontrollen vil kun komme til at gælde i en periode, men man skal dog være klar over, at ved Sundhedscentret i Nykøbing, som er meget optaget, gælder kontrollen hele året, siger næstformanden i udvalget, Vagn Ytte Larsen (S), som fremhæver, at hvis der ikke er nogen til at håndhæve reglerne, så bliver det en vane for mange at holde på en måde, der bryder med reglerne.

Han stemte selv imod, da byrådet i sin tid afskaffede p-kontrollen.

- Jeg forudså det kaos, som jo også kom. I Nykøbing har det været et problem for folk, der går med barnevogn eller rollator, at komme forbi bilerne, siger Vagn Ytte Larsen.

Venstre ønsker dog ikke at genindføre kontrollen.

- Der er mange ledige p-pladser i Nykøbing, blandt andet ved Nordgårdshallen, og derfor synes vi i Venstre ikke, at det giver nogen mening at indføre p-kontrol igen. Problemet er, at der mangler en ordentlig skiltning til parkeringspladserne i Nykøbing, siger Helge Fredslund (V).

Spisestedet Street Food på Rørvigvej tiltrak mange gæster i sommermånederne.

- Det gav helt klart nogle store udfordringer, og det er noget, som vi skal have fundet en løsning på, siger Helge Fredslund.

Sagen om p-kontrol skal senere behandles i økonomiudvalget og i byrådet.