Mange kædebutikker vil hellere ligge ved en omfartsvej fremfor på strøget - som for eksempel i Algade i Nykøbing. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Politisk uenighed om butikkers placering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk uenighed om butikkers placering

Odsherred - 01. oktober 2020 kl. 13:21 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Nykøbing ville kunne tiltrække mellem to og fem butikker inden for områder som trælast, køkkener, møbler, elektronik og autotilbehør, men de foretrækker at etablere sig tæt på Odsherredvej. Det fortæller direktør Stig Wadmann, direktør i Pro Deve­lopments, som har kontakt til virksomhederne. Han har derfor været i dialog med Odsherred Kommune om sagen, og han foreslår, at kommunen etablerer et såkaldt aflastningsområde ved Odsherredvejen a la Holbæk Megacenter - dog blot i meget mindre format.

Borgmester Thomas Adel­skov (S) er ikke indstillet på at etablere et aflastningsområde, der giver flere butikker lov til at etablere sig langs Odsherredvej.

- Vi har gennem årene fået en del henvendelser fra dagligvarebutikker om at ligge ude ved vejen. Det har vi afvist. Vi skal ikke flytte kunderne væk fra strøget. Vi kan sagtens finde nogle bygninger og områder i midtbyen, hvor virksomheder kan flytte ind. Kædebutikkerne vil helst ligge ved omfartsvejen, men det vil affolke centerbyerne, og på langt sigt vil det kvæle de små udvalgsbutikker, siger Thomas Adelskov, der peger på Sorø som et skræk-eksempel på en by, hvor et aflastningsomåde har gjort ondt på bykernens handelsliv.

Venstres Helge Fredslund, medlem af miljø- og klimaudvalget, er mere positiv.

- Vi skal gøre så meget for bymidten som overhovedet muligt, men hvis der er interesse fra butikker for at ligge ud mod Odsherredvej, så synes jeg, vi skal efterkomme det, så vi undgår, at kunderne tager til Holbæk, siger Helge Fredslund.

Stig Wadmann erkender, at et aflastningsområde også vil konkurrere om opmærksomheden fra midtbyens kunder.

- Jeg har fuld forståelse for, at man ikke vil tømme hovedgaden i Nykøbing. Et område i Nykøbing vil imidlertid slet ikke blive så stort som Megacentret i Holbæk. Og den type af butikker, som lægger sig i et aflastningsområde, vil åbenlyst ikke lægge sig i bymidten i Nykøbing, siger han og peger på, at eksisterende bygninger i bymidten, for eksempel den tidligere Meny-butik, ikke lever op til butikkernes krav om tilgængelighed og en hensigtsmæssig indretning.

- De bliver simpelthen for dyre at etablere. Økonomien er en væsentlig faktor, understreger Stig Wadmann.