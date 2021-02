Pladsen for den nedbrændte Højby Hal kan nok blive brugt som koncertområde, men ikke på permanent basis. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Politisk nej til tårnhøje musikambitioner: I hvert fald på fast basis

Odsherred - 09. februar 2021

Der er allerede indgået aftale om seks dobbeltkoncerter i løbet af 2021 i Helenehaven i Højby, men hver gang skal arrangørerne, Musik og Kulturforeningen, MOKIO, ansøge om lejlighedstilladelser i forhold til trafik, skiltning, byggesagsbehandling af scener og vilkår i forhold til musikken.

Folkene i MOKIO tænker ellers stort og er svært ambitiøse, og de drømmer gerne om gigantiske koncerter med Bruce Springsteen, AC/DC og Metallica, i Højby, og de vil jætte gerne have en længerevarende aftale om at kunne afholde koncerter på den tidligere Højby hals grund, men sådan kommer det ikke til at gå.

På aftenens møde i økonomiudvalget har politikerne valgt at sige nej til en fast aftale, men ja til ad hoc koncerter, og Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), slår fast, at der er flere hensyn at tage.

»Det er ikke bare lige ud af landevejen, for vi er igang med indgående drøftelser om boligudviklingen i Højby, og vi er ikke indstillet på at sige ja til et stort permanent koncertareal med alt hvad det indebærer af støj. Vi vil meget gerne være behjælpelige med at finde et andet område, der er knap så bynært. På den korte bane har vi sagt ja til lejlighedsvise koncerter i 2021, men på den lange bane er der mange hensyn at tage, og skulle der findes en permanent model med store koncerter, så skal der også laves støjvolde, kommuneplan som udlægger området som rekreativt område med specifik anvendelse som eventplads og lokalplan,« siger han.