Politisk kurs er afstukket

Odsherred - 24. november 2017

På valgnatten blev Socialdemokratiet, DF, De Radikale, SF og Odsherred Listen enige om en politisk konstitueringsaftale, der indeholder en række konkrete mål og indsatser for de næste fire år.

Enhedslisten er kun med i den del af aftalen, der vedrører udvalgsposter.

Venstre er slet ikke med i aftalen.

Socialistisk Folkepartis enlige byrådsmedlem, Arne Mikkelsen, fortsætter som formand for social- og forebyggelsesudvalget, men partiet vil fra årsskiftet ikke længere være repræsenteret i det vigtige økonomiudvalg.

- Socialdemokratiet sætter sig nok på lidt mere end tidligere, da de kun behøver at blive enige med et enkelt parti, siger Arne Mikkelsen med henvisning til, at Socialdemokratiet har 12 af 25 pladser i byrådet.

- Borgmesteren nikkede med det samme til, at SF skulle have formandsposten i social-og forebyggelsesudvalget. Han må have ment, at jeg har gjort det rimelig godt. Jeg har også været loyal overfor borgmesteren, på den måde, at jeg har fægtet for det, jeg ville, men jeg ikke forsøgt at bage rævekager, siger Arne Mikkelsen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) fremhæver, at konstitueringsaftalen skal give en retning for kommunens udvikling.

- Jeg er ikke tilhænger af konstitueringsaftaler, der kun fordeler udvalgsposter. Jeg er tilhænger af, at vi har et fælles blik og et fælles ord på, at nu går vi denne her vej, siger han.

De tre første punkter i aftalen handler om økonomi, erhvervspolitik og bosætning.

- Det er områder, som partierne har prioriteret i valgkampen. Som borgmester har det været vigtig for mig at få nogle pointer med om økonomien, for den blev måske ikke drøftet så meget i valgkampen. Men vi forpligter hinanden på, at skulle økonomien bliver strammere, så har vi en fælles forpligtelse til at løse opgaven. Vi skal også kigge på vores organisation og administration for at frigøre resurser til at igangsætte nye initiativer og løfte serviceniveauet på nogle områder, forklarer Thomas Adelskov.

Det nye byråd holder sit konstituerende møde mandag den 4. december.