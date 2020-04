Stine Zachariassen må lukke sin hundepension, hvis byrådet fastholder miljø- og klimaudvalgets afvisning af at give en permanent dispensation for afstandskravene. Foto: Torben Andersen

Politisk flertal gør hende arbejdsløs

Odsherred - 03. april 2020 kl. 08:24 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det sidste halve år har der været op- og nedture for Stine Zachariassen, som sammen med sin mand driver hundepensionen Team Huntingdogs på Lammefjorden.

For et halvt år siden fik hun en dispensation fra afstandskravene til nærmeste nabo, men på tirsdagens møde i miljø- og klimaudvalget var der pludselig et nyt flertal bestående af S, DF og El, som trak den midlertidige dispensation tilbage. Kun Venstre ønskede at give en permanent dispensation for afstandskravet på 200 meter til nærmeste nabo.

Stine Zachariassen er ked af beslutningen.

- Grundlæggende vil jeg gerne rose administrationen for at have arbejdet på at finde løsninger, således at jeg kunne fortsætte med hundepensionen. Jeg er derfor meget rystet over, at et flertal af politikerne i miljø- og klimaudvalget har valgt at fratage mig den dispensation, jeg fik i efteråret 2019, siger Stine Zachariassen og fortsætter:

- Jeg forstår heller ikke, at det politiske flertal vil lukke en sund virksomhed i disse corona-tider. Jeg bliver nu som følge af dette kastet ud i arbejdsløshed.

Helge Fredslund (V) har forlangt sagen i byrådet.

- Nu håber jeg bare, at et flertal i byrådet kan se det vanvittige i, at jeg ikke kan beholde den dispensation, som jeg fik i efteråret 2019, og vælger at omstøde indstillingen fra flertallet i miljø- og klimaudvalget. Der er ikke sket noget nyt i sagen, siden dispensationen blev givet i efteråret 2019, så jeg forstår ikke, hvorfor sagen kom op igen på dagsorden i miljø- og klimaudvalget, siger Stine Zachariassen.

Udvalgsformand Paw Pedersen (DF) sagde i onsdagens avis, at han meget gerne havde set, at hundepensionen kunne fortsætte, men at et muligt erstatningskrav mod kommunen stod i vejen. Både Paw Pedersen og Helge Fredslund ser gerne en lovændring, der gør det muligt at etablere en hundepension i landzone uden et afstandskrav på 200 meter.

Enhedslistens Clark Pratt fortæller, at han synes, at kommunen skal arbejde for at ændre lovgivningen - men vejen frem er ifølge ham ikke at give dispensationer.